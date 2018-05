Enquanto sonha em levar Lula para seu novo programa, Danilo Gentili já tem convidados mais do que especiais para a semana de estreia do Agora É Tarde, na Band. Amanhã, a partir das 23h45, Marcelo Adnet faz uma participação no late night e, na quinta, é a vez de Marília Gabriela aparecer por lá. É pra começar com o pé direito, no mínimo.

Acompanham Gentili no Agora É Tarde Marcelo Mansfield, Murilo Couto, Léo Lins e a banda Ultraje a Rigor.