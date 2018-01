Animador de plateia profissional, Tiago Barnabé fazia sucesso nos bastidores da Rede TV! imitando, com bom humor, os apresentadores da casa. Matava os colegas de rir se passando pelo médium Gasparetto, que já teve um programa na emissora. Arrasava na pele de Luciana Gimenez do Paraguai. Arrasava não, arrasa. A brincadeira, que poderia até acabar em demissão, divertiu a primeira dama da Rede TV! Resultado: Luciana Gimenez do Paraguai foi a rainha do carnaval da Rede TV!, desbancando todo mundo na cobertura do Baile Gay, na terça.

