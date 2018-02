'Losties' se reúnem pela primeira vez após término da série

No dia 31 de outubro, parte do elenco de Lost estará reunido pela primeira vez desde que a série terminou. Os atores subirão ao palco do Scream Awards, premiação que elege os melhores do cinema, da TV e das histórias em quadrinhos em terror, super-heróis, fantasia, ficção científica. O TNT transmitirá o evento ao vivo, a partir das 22 horas.

Já estão confirmados os atores Jorge Garcia (Hurley), Henry Ian Cusick (Desmond) e Harold Perrineau (Michael), além dos produtores executivos Carlton Cuse e Damon Lindelof. Lost será o programa homenageado da festa com um tributo na forma de um dos vídeos de treinamento da Iniciativa Dharma.