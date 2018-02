Com quase 20 anos de Globosat, Leticia Muhana deixará a direção do canal GNT. Vale dizer que ela manterá o mesmo cargo no Canal Viva e assume o posto de consultora de programação dos canais Globosat.

O cargo deixado por Muhana no GNT será ocupado por Daniela Mignani, que vem da gerência de marketing da emissora.