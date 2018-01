Leno, Oprah e Letterman no mesmo sofá?

O Super Bowl, a grande final do futebol americano, é um evento famoso pelos comerciais que são exibidos durante os intervalos do jogo – empresas pagam fortunas para terem 30 segundos de divulgação ali.

Entre os vários que estão sendo exibidos neste domingo à noite, um foi sensacional e já pode ser visto na web. Para promover o Late Show with David Letterman, o canal CBS reuniu o trio de apresentadores mais poderoso dos EUA: Jay Leno, Oprah Winfrey e o próprio Letterman.

Leno e Letterman são inimigos confessos, desde que o primeiro “roubou” do segundo a vaga para substituir Johnny Carson no comando do Tonight Show, da NBC, durante a década de 80. Por muito tempo, Letterman também teve birra de Oprah por nunca ter participado do programa dela – o que aconteceu em 2007, após anos de campanhas feitas pelo apresentador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vídeo, Letterman até brinca: “essa é a pior festa do Super Bowl de todos os tempos”.