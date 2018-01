'LA X' responde enigmas de 'Lost'

O primeiro episódio da 6ª e última temporada de Lost foi ao ar ontem nos EUA. Em pouco mais de 1h40, capítulo intitulado LA X (nome do aeroporto internacional de Los Angeles), revelou a resposta de alguns mistérios guardados ao longo de cinco anos, além de mostrar a realidade alternativa em que os passageiros do voo 815 da Oceanic Air pousam, sãos e salvos, em Los Angeles, após saírem da Austrália. Lost estreia aqui na próxima terça-feira, às 21h, no AXN.

A PARTIR DAQUI, SPOILERS!!!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NÃO SIGA A LEITURA, SE NÃO QUISER SABER O QUE ACONTECE NO 1º EPISÓDIO!!!

Lost começa com os passageiros no voo 815 da Oceanic Air. A bordo do avião, vemos os personagens quase na mesma situação de quando a série começou. Sobrevoando o oceano, a câmera foca, no fundo do mar, a estátua de 4 dedos.

As cenas do voo são intercaladas com a continuação dos acontecimentos do fim da 5ª temporada na ilha: Juliet explode a bomba de hidrogênio e os sobreviventes acordam, após a explosão, e acham que a ideia de Faraday – que Jack levou adiante – não deu resultado e que a realidade não foi alterada. Quem avisa que sim, a explosão mudou os rumos do voo 815, é Juliet. O público percebe que a explosão não foi em vão, ao longo do capítulo, ao seguir os acontecimentos no avião.

NO AVIÃO: Apesar de não se conhecerem, os personagens interagem no avião por causa de acontecimentos ordinários. Jack trava uma conversa corriqueira com Rose e salva a vida de Charlie, auxiliado por Sayid. Kate recebe a ajuda de Sawyer no aeroporto, depois de se livrar das algemas, e usa o taxi de Claire na fuga. Boone e Locke também jogam conversa fora no avião. Locke, já no aeroporto, encontra Jack. Ambos estão na sala da Oceanic Air por terem suas bagagens extraviadas. Locke perde suas facas. Jack perde o caixão de seu pai!

NA ILHA: Ben mata Jacob a pedido de Locke. Mas Locke não é Locke e sim o homem de preto. O personagem misterioso revela ser o monstro da ilha, em cena que deixa até mesmo Ben perplexo. Essa é a resposta a um dos maiores enigmas de Lost. O homem de preto se transforma no grande vilão da história.

Após sua morte, Jacob aparece para Hugo e diz que ele precisa levar Sayid até um templo. Somente Jin sabe o caminho. Kate, Jack, Hugo e Jin levam Sayid, quase morto, até o templo. Segundo Jacob, eles só poderão salvar Sayid se chegarem ao local. Lá, eles são feitos prisioneiros pelos Outros. Quando Hugo avisa que Jacob está morto, os Outros começam a transformar o templo em um forte, para protegê-los do mal. Sawyer e Miles também são capturados.

Enquanto isso, na praia, o homem de preto, na pele de Locke, ameaça Richard Alpert, Ilana e seu grupo. Enquanto ele mostra seu poder, os Outros e os sobreviventes continuam a se proteger. No fim do episódio, Sayid volta a vida e pergunta: “O que aconteceu?” Resta saber se ele é mesmo Sayid…