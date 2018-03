Katherine Heigl pede pra sair e está fora de 'Grey's Anatomy'

O elenco de Grey’s Anatomy não para de sofrer baixas. Segundo a colunista americana Kristin dos Santos, fontes ligadas a produção da trama confirmam a saída de Katherine Heigl, a médica Izzie, da série dramática. O pedido para o desligamento veio da própria atriz, que forçava o rompimento de seu contrato há três temporadas.

Katherine esteve ausente em metade da 6ª temporada, no ar atualmente nos EUA e Brasil. Ela quer se dedicar ao cinema, onde faz sucesso principalmente em comédias românticas. No final do 5º ano, o personagem George “teve” de ser morto após o ator T.R. Knight também pedir para sair da produção. Curiosamente, o começo da 6ª temporada mostrava os médicos optando por salvar a personagem Izzie em vez de George (ambos estavam entre a vida e a morte ao final do ano 5).

Segundo Kristin, Katherine não irá mais participar das gravações e Izzie sumirá de Grey’s Anatomy sem nenhuma justificava.