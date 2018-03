Jogo dos erros: Copinho de água mineral "vaza" em foto de Rei Davi

É certo que, numa produção de época, qualquer cuidado da direção é pouco para que peças modernas não apareçam em cena. Porém, a equipe de Rei Davi, minissérie da Record, dormiu no ponto.

Em foto divulgada à imprensa na semana passada, um copinho de água mineral acabou vazando na imagem da cena em que Mical (Maria Ribeiro) e Ziba (Thierry Figueira) fogem com o pequeno Salomão, observados por Itai (Daniel Bouzas).

Por sorte, o copinho não apareceu no ar, já que a câmera deu um close no Itai. A cena foi exibida no capítulo do último dia 10.

Confiram (clique nas imagens para ampliá-las):