Jennifer Lopez "vai pra galera" no programa de Rodrigo Faro

Por Alline Dauroiz

Sorridente, Jennifer Lopez surgiu na tarde de hoje na BarraFunda, na sede da Record, para participar da quarta e última etapa de seu programa, Que’Viva – O Escolhido, formato da Endemol para a América Latina, reality que escolhe bailarinos de diferentes países para dançar com a cantora em um show em Las Vegas, em maio. Acompanhada do novo namorado, o dançarino Casper Smart, de 22 anos, a pop star recebeu presentes dos fãs ao final do programa, foi para o meio da plateia e pediu para que seus seguranças a levantassem para que ela pudesse tocar e tirar fotos com os quase 400 fãs quer compunham o auditório.

“Cheguei ontem e já vou embora hoje (depois de uma festa da Blackberry – patrocinadora de seu programa). Mas digo que volto logo”, disse a cantora confirmando que fará dois shows em junho, no Pop Music Festival: dia 23, em São Paulo e 27, no Rio. “O Brasil é muito especial. É um país que as pessoas têm de provar. Aqui senti uma paixão muito diferente.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a gravação, que começou pontualmente e durou exata 1 hora (coisas raras em gravações de programas de auditório), Jennifer falou quase o tempo inteiro em espanhol (sua mãe é mexicana), assitiu a um vídeo sobre sua carreira, fez careta ao dividir a tela com fotos antigas suas e pediu pra ver a imitação dela feita por Rodrigo Faro no quadro Dança Gatinho (palavras que ela pronunciou em português).

A cada apresentação dos três competidores, que dançaram ao som de Tico Tico no Fubá, Samba Assim (Fernanda Porto), Mais Que Nada (Sergio Menes) e Locomotion (Claudia Leitte), Jennifer comentava que estava adorando os ritmos e ficou interessada em saber que dança era aquela feita no funk. “Vocês têm que me ensinar”, brincou.

“Ela me pediu um CD com as músicas usadas nos números dos competidores”, contou Faro ao final do programa. “Ao saber que eu apresentava o Ídolos, ela disse: ‘Então você é o Ryan Seacrest do Brasil?’ E eu disse que não,porque o Ryan não se veste de Lady Gaga”, disse o apresentador.