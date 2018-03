Hora de Jack Bauer dar tchau: 24 Horas é cancelado

O oitavo dia será o último na vida de Jack Bauer. Após meses de boatos que apontavam o cancelamento da série, hoje, sexta-feira, a produção de 24 Horas tornou oficial: a atração da Fox não terá uma 10ª temporada.

No ar desde 2001, 24 Horas é um ícone entre as séries da década passada. Ela entrou no ar dois meses depois do 11 de setembro, o que fez de seu protagonista, Jack Bauer, um anti-herói na luta contra o terrorismo – convém lembrar que ela entrou em produção muito tempo antes da tragédia do World Trade Center. Provocativo para a época (trazia inclusive a figura de um presidente americano negro), o seriado inovou ao sugerir na TV o que seria um dia na vida de um agente especial do governo americano. A ação corria em tempo real, durante 24 episódios de uma hora cada.

Nove anos depois, 24 Horas perdeu um pouco do prestígio da crítica. As tramas também se tornaram repetitivas com o passar dos anos, o que refletiu numa queda de audiência temporada após temporada. O alto custo de produção também foi um fator decisivo para a Fox. A série está atualmente na 8ª temporada, tanto no EUA quanto no Brasil.

O Estadão foi o último veículo brasileiro a conversar com Kiefer Sutherland e o elenco de 24 Horas. Confira as entrevistas nos links abaixo.

– Só Jack Bauer salva? : Oitavo ano tenta provar que a série ainda é atual e inovadora, apesar dos rumores negativos sobre o futuro da atração; um filme está nos planos dos produtores

– “Sempre o considerei um personagem político” : entrevista com Kiefer Sutherland