Homenagem à primeira Helena

O autor Manoel Carlos esteve ontem na Livraria da Travessa, em Ipanema, no Rio, para abraçar a atriz Julia Lemmertz no lançamento do livro Lilian Lemmertz, Sem Rede de Proteção.

Escrito pelo roteirista Cleodon Coelho, o livro refaz em texto e belas fotos a trajetória da mãe de Júlia, uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração, nome frequente na TV, teatro e cinema. A presença de Maneco é pra lá de simbólica: Lilian foi a primeira das Helenas que costumam protagonizar suas novelas (no caso, a novela era Baila Comigo, de 1981).

Entre tantos amigos que estiveram na noite de autógrafos, Tony Ramos era um dos mais emocionados, lembrando o bom momento que teve ao lado de Lilian em Baila Comigo, quando interpretou os gêmeos João Victor e Quinzinho, filhos de Helena. Não houve quem não lamentasse a morte precoce da atriz, aos 48 anos, em 1986.