Heródoto Barbeiro deixa CBN e Cultura e assina com Record News

Heródoto Barbeiro é o mais novo contratado da Record News. O jornalista acaba de se desligar da TV Cultura e da rádio CBN, onde apresentava o Jornal da CBN e estava desde 1991, quando a rádio foi fundada. Desde 1989 na Cultura, Heródoto estava envolvido, recentemente, em um novo projeto ligado ao jornalismo da emissora.

Segundo fontes ouvidas pelo Estado, Heródoto comandará, a partir de abril, um jornal e terá ainda um programa de entrevistas.

Na CBN, a partir de segunda-feira, Milton Jung sai do comando do CBN São Paulo e fica no lugar de Heródoto no Jornal da CBN. Quem passa a ancorar o CBN São Paulo é a jornalista Fabíola Cidral, que deixa de apresentar o CBN Noite Total. Já o substituto de Fabíola no Noite Total ainda não foi definido.

* Post atualizado às 17h50.