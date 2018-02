Hebe ensaia com Daniel Boaventura, horas antes de seu show

A poucas horas da gravação de seu primeiro DVD, Hebe Camargo faz um “esquenta” e ensaia seu número com o ator/cantor Daniel Boaventura, no fim da tarde de hoje. O show de gravação do DVD acontece ainda esta noite, no Credicard Hall, na zona sul de São Paulo.

O ator e cantor mostrou toda sua admiração pela diva da televisão brasileira e fez questão de beijar a mão dela, quando eles subiram juntos ao palco para cantar “El Dia Que Me Quieras”, música gravada pelos dois para o CD “Hebe Mulher”, à venda nas lojas de todo o Brasil. Gilberto Gil, Maria Rita, Fábio Jr., Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone estão entre os convidados da noite.

No ar como o misterioso Diogo, de Passione, Boaventura gravou um CD com grandes releituras de clássicos da música italiana, que será lançado em breve, como se fosse um CD de seu personagem na trama das 9 da Globo.