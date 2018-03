Hebe volta a se tratar preventivamente contra o câncer

Por Alline Dauroiz

Após ter se tratado ao longo do ano passado de um câncer no peritônio, membrana que envolve o intestino, a apresentadora Hebe Camargo, de 82 anos, fará amanhã um anúncio ao seu público explicando que seus cabelos estão caindo e que ela está usando peruca novamente, por causa de uma medicação preventiva contra o câncer. A gravação foi feita há uma semana e vai ao ar amanhã, no Programa Hebe, na RedeTV!.

Abaixo, a íntegra do anúncio:

“Eu queria falar com vocês, porque o meu público é muito importante pra mim. Vocês sabem que eu nunca menti para vocês, nunca escondi nada de vocês. Inclusive, fiquei muito honrada quando eu tive aquele problema de saúde e servi de exemplo pra muita gente, pra não ter medo da doença porque tem cura. Só que, agora, estou fazendo um tratamento um pouco forte, que é pra não voltar o que eu tive naquele tempo passado. E, evidentemente, todo remédio forte causa algum problema. O meu problema é que eu, de novo, fiquei ‘carequinha’.Eu não estou careca, mas quase. Então, evidentemente, estou de peruca e virei com muitas, lindas, com o cabelo mais comprido. E pra vocês não ficarem (se perguntando): ‘Ué, mas um dia ela vem com o cabelo curto?’… Não tenho problema nenhum, como não tive da outra vez. Vou sair linda, igual ao Reynaldo Gianechini e quero que vocês não fiquem preocupados. Eu estou falando isso pra vocês ficarem realmente bem tranquilos. Não estou doente, apenas continuo me tratando pra poder ficar com vocês muito tempo ainda.”

Em abril, após exames, a apresentadora chegou a divulgar que está curada da doença.