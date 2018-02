GNT cresce em ibope durante horário eleitoral gratuito

Chega ao fim hoje o horário eleitoral gratuito – e com ele a festa da TV paga, que sempre angaria telespectadores desafeitos à disputa política. De acordo com balanço do primeiro turno, o GNT comemora por ter entrado no Top 10 no ranking de audiência dos canais de TV por assinatura, no total de indivíduos, com a programação Personalidades. O especial foi exibido no canal de 13 a 24 de setembro, às 20h30, com as séries de documentários “Os Últimos Dias de um Ícone” e “As Últimas Horas de…”.

Já passaram pelo GNT mais de 3 milhões de telespectadores diferentes durante o horário político. (até dia 25 de setembro), número que representa um crescimento de 50 pontos percentuais acima do crescimento da TV Paga no mesmo horário.