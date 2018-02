Glória Menezes pede papel a Glória Perez em evento

Nesta terça-feira, em noite de homenagens, a novelista Glória Perez e a atriz Glória Menezes receberam o troféu Mulheres Que Brilham, terceira edição do evento promovido pela Bombril, que este ano comemorou os 60 anos da TV. Ao agradecer o prêmio e relembrar sua carreira, Glória Menezes não perdeu tempo e, de maneira elegante, pediu um papel na próxima novela de Glória Perez. “Nesta idade, só o que a gente quer são bons personagens, mais do que quantidade, a gente quer qualidade. E eu estou esperando ela (Glória Perez, que estava ao lado da atriz no palco) me convidar”, disse Glória Menezes. “Sempre quis trabalhar com ela e nunca participei de nenhuma de suas novelas.”

Prontamente, Glória Perez se justificou, dizendo que trabalhar com Glória Menezes é um plano antigo. “Glória Menezes é minha grande frustração. Trabalhei com o Tarcísio várias vezes, mas com a Glória, nunca”, disse a autora. “Sempre que queria trabalhar com ela, alguém a escalava para alguma novela na minha frente.”

Assim, em frente à plateia do Tetaro Tuca, Glória Peres se comprometeu em “correr na frente” e reservar a atriz para sua próxima trama, que deve estrear em 2012. “Agora, Glória (Menezes), é uma promessa.”

“São muitas testemunhas, hein. Agora ela vai ser obrigada a escrever para mim”, brincou a atriz.