Globo libera Roberto Carlos

Depois de muito brigar pelos direitos de imagem de Roberto Carlos – que o digam MTV e Band – a Globo liberou o ‘Rei’ para participar do especial de volta ao ar de Hebe Camargo, dia 8, no SBT. Exceção aberta sem precedentes na emissora e que livra a Globo de sair de vilã dessa história. Hebe, que está se tratando de um câncer, é querida do público e foi generosa com a Globo em duas ocasiões recentes: a apresentadora participou do especial Elas Cantam Roberto, no ano passado, com total liberação do SBT e, logo após saber da doença, deu entrevista ao Fantástico falando sobre o assunto. Política da boa vizinhança mais do que justa a liberação do Rei.

