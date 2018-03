Globo é finalista em 7 categorias do Emmy Internacional

Ainda pisando em confetes da comemoração de seu primeiro Emmy em jornalismo, com troféu para o Jornal Nacional, a Globo hoje rufa tambores pela notícia de que é finalista em outras sete indicações ao 39.º Internatinal Emmy Awards, considerado o “Oscar da TV”, voltado a produções de todo o mundo (exceto dos EUA, que têm um Emmy só para as produções do país).

O anúncio aconteceu hoje, em Cannes, na França, durante o primeiro dia da Mipcom, feira anual dedicada ao mercado televisivo. Os vencedores serão anunciados em cerimônia black tie, em Nova York, no dia 21 de novembro.

Entre os indicados a finalista do prêmio, estão Adriana Esteves e Fábio Assunção, como melhor atriz e melhor ator pela performance na microssérie Dalva & Herivelto, de Maria Adelaide Amaral.

Na categoria drama, o finalista é a série policial Na Forma da Lei, de Antônio Calmon. Já a série Separação?!, de Lícia Manzo, concorre como melhor comédia.

O especial Por Toda Minha Vida – Adoniran Barbosa concorre na categoria Arts Programing e, na categoria telenovelas, as tramas Araguaia, de Benedicto Ruy Barbosa e Laços de Sangue, coprodução com a emissora portuguesa SIC, disputam o troféu.