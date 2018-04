Ana Paula Arósio pede pra sair da Globo

A TV Globo acaba de divulgar um comunicado dando conta do afastamento definitivo da atriz Ana Paula Arósio de seu elenco. Segundo o texto, a medida atende a um pedido da própria atriz, feito formalmente à emissora no dia 20 de dezembro. “A emissora aceitou o pedido e, cumpridas as formalidades legais, considera encerrado o contrato”, anota o texto da Central Globo de Comunicação (CGCOM).

Os problemas entre a atriz e a emissora começaram no início de outubro. Escalada para viver a protagonista da próxima novela das 9, Insensato Coração, Ana Paula deixou a equipe esperando em Florianópolis e avisou, segundo o diretor Dennis Carvalho, que não faria mais a novela “com um simples telefonema”. A atitude, obviamente, comprometeu as gravações da novela. O papel da designer Marina acabou ficando com Paola Oliveira. Em entrevista ao Estado, em dezembro, o diretor classificou o caso como “a atitude mais antiprofissional que já vi na vida”.

Diante do comunicado oficial da Globo, Ana Paula, por sua vez, divulgou agora há pouco um comunicado sobre o caso. O texto é assinado pelo assessor de imprensa da atriz, Paulo Marra. “Em outubro de 2010 a atriz Ana Paula Arósio comunicou à TV Globo que não faria a novela Insensato Coração. Pediu afastamento e cumpriu os dispositivos contratuais pertinentes. Com o intuito de se preservar moral e profissionalmente, no final de dezembro, apresentou seu pedido de demissão à emissora”, diz a nota, na íntegra.

Questionado quais teriam sido os termos da rescisão, o assessor da atriz respondeu que não faz comentários sobre contratos.

Ex-modelo, a atriz estreou na TV no SBT, na novela Éramos Seis, em 1994. Na casa de Silvio Santos, fez três novelas. Lindíssima, chamou logo a atenção da maior emissora do País, para onde se transferiu em 1998. Lá, estreou em grande estilo, como a inesquecível Hilda Furacão, da minissérie escrita por Glória Perez em 1998.