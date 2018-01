Globo de Ouro surpreende nas estatuetas

Este ano, a premiação do Globo de Ouro, ontem, em Los Angeles, trouxe algumas surpresas nas categorias de séries. Tina Fey (30 Rock), por exemplo, perdeu seu posto para Toni Collette (United States of Tara) e até Glenn Close (Damages) saiu da festa sem estatueta. E não foi para polemizar. Afinal, Patty Hewes teve um segundo ano mais fraco. Quem ganhou a estatueta foi merecidamente Julianna Margulies por sua Alicia de The Good Wife.

30 Rock e Glee, as séries como maior número de indicação, levaram apenas um prêmio cada uma. Alec Baldwin conquistou a estatueta para 30 Rock e Glee levou o prêmio de melhor comédia ou musical, apesar de que Modern Family, ainda inédita no País, merecia mais…

Entre os dramas, Dexter faturou dois prêmios: melhor ator para Michael C. Hall e melhor coadjuvante para John Lithgow. A premiação de Michael C. Hall é mais do que merecida. Na transmissão pela TNT, o crítico Rubens Ewald Filho insistia em chamar Michael de Anthony e ainda comentou que ele só ganhou porque está doente. Desculpe, Rubens, mas você está errado! Dexter poderia até ganhar o Globo de Ouro de melhor drama no lugar de Mad Men. Ok, a série da AMC é incrível, mas quem viu o 4.º ano de Dexter…

Big Love ganhou a estatueta de melhor atriz coadjuvante para Chloe Sevigny, sempre ótima na pele da mórmon Nicolette.

Confira os premiados:

Melhor série dramática: Mad Men (concorria com Big Love, Dexter, House e True Blood)

Melhor atriz de série dramática: Julianna Margulies por The Good Wife (concorria com Glenn Close por Damages, January Jones por Mad Men, Anna Paquin por True Blood e Kyra Sedgwick por The Closer)

Melhor ator de série dramática: Michael C. Hall por Dexter (concorria com Simon Baker por The Mentalist, Jon Hamm por Mad Men, Hugh Laurie por House e Bill Paxton por Big Love)

Melhor comédia ou musical: Glee (concorria com 30 Rock, Entourage, Modern Family e The Office)

Melhor atriz de comédia ou musical: Toni Collette por United States of Tara (concorria com Courteney Cox por CougarTown, Edia Falco por Nurse Jackie, Tina Fey por 30 Rock e Lea Michelle por Glee)

Melhor ator de comédia ou musical: Alec Baldwin por 30 Rock (concorria com Steve Carell por The Office, David Duchovny por Californication, Thomas Jane por Hung e Matthew Morrison por Glee)

Melhor atriz coadjuvante: Chloe Sevigny por Big Love (concorria com Jane Adams por Hung, Rose Byrne por Damages, Jane Lynch por Glee e Janet McTeer pelo telefilme Into de Storm)

Melhor ator coadjuvante: John Lithgow por Dexter (concorria com Michael Emerson por Lost, Neil Patrick Harris por How I Met Your Mother, William Hurt por Damages e Jeremy Piven por Entourage)