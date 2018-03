Globo anuncia grade de 2010

Eis aí alguns pontos relevantes do lançamento da nova programação da Globo, anunciada hoje em sessão extraordinária lá na sala Premium do Cinemark Shopping Cidade Jardim.

* O documentário “This is it”, sobre Michael Jackson e a turnê que não houve, estarão na tela da emissora em 26 de junho.

* E sabe aquele superdocumentário da Discovery/BBC que acabou de estrear aqui pelo Discovery Channel? Vai parar no “Fantástico” depois de junho, quando vence o bloqueio imposto ao programa para exibição em TV aberta no Brasil. Com cenas pacientemente registradas entre cenários diversos da vida animal, é simplemente incrível.

* Um pacote de novos seriados vem aí: além dos já mencionados “Vida Alheia”, de Miguel Falabella (com Cláudia Jimenez, Marília Pêra e Danielle Winits), “Separação”, da mesma turma de criadores de “Os Normais”, com Débora Bloch e Vladimir Brichta, “S.O.S. Emergência”, um olhar cômico sobre a rotina de um hospital, com Ney Latorraca e de “Os Irmãos Cara de Pau”, com Leandro Hassum e Marcius Milhem, vêm aí: “As Cariocas”, que traz Daniel FIlho de volta à TV Globo e enfoca 10 “certinhas do Lalau” (Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta), “A Cura”, de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington (com Selton Mello cotado para o papel principal), “Justiça para Todos”, sobre estudantes de direito que convivem com um homicídio numa rave e, anos depois, formados, decidem apontar o culpado entre eles, dando início a um levantamento de provas, e “Tudo Junto Misturado”, com Bruno Mazzeo.

No jornalismo, as novas ficam por conta do terceiro horário da linha de shows nas noites de quinta-feira, a ser ocupada por duas séries:

* Globo Mar, com Ernesto Paglia e Mariana Ferrão, 9 episódios e disposição para exibir mistérios e riquezas da costa brasileira.

* Nós, Brasileiros, com 10 episódios, Neide Duarte e Edney Silvestre à frente, sobre histórias de superação e solidariedade que alteraram completamente determinada comunidade ou a vida de alguém.

Noves fora, vamos lá, o ano é de Copa na África e eleições + eleições. Para o futebol, a Globo anuncia a transmissão de algumas partidas em 3D, em salas de cinema estruturadas para tanto e grandes arenas, como ginásios. Para a hora do voto, o plano prometido por Carlos Henrique Schroder é “simples” e, nas palavras de William Bonner, algo que nunca se viu antes. E o que é? Bem, disseram que isso ainda é segredo e só será conhecido ali pra junho ou julho.

A nova grade estreia dia 4 de abril. A conferir.