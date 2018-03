Gentili estreia bem em novo dia e 'Projeto Fashion' cresce

As alterações que a Band fez em sua grade, ontem, renderam bons frutos à casa. A reexibição do primeiro episódio do reality Projeto Fashion, exibido originalmente no sábado, foi ao ar das 20h54 às 22h20. Com isso, a emissora registrou 1,4 pontos de média (com pico de 3) no Ibope (Grande São Paulo), 0,4 a mais que a estreia no fim de semana e 0,2 a mais que a média do horário das últimas quatro terças-feiras.

Mas o melhor resultado veio pelo Agora É Tarde, que ganhou mais um dia de exibição – agora o programa de Danilo Gentili é exibido às terças, quartas e quintas. Ontem, o late night chegou aos 3,7 pontos de média (com pico de 5) e 8,9% de share (participação entre os televisores ligados). A média das últimas quatro terças era de 1,4 pontos, com 3,7 de share.