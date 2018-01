O que Geisy Arruda, a garota da Uniban, tem a ver com a musa pop do momento Lady Gaga? Pois é, o TV Fama, da Rede TV!, acredita que elas foram separadas No nascimento. Tanto é que Geisy se tranformará na intérprete de Bad Romance amanhã, às 19h45. O programa acompanhou cada etapa da caracterização. Imperdível!

