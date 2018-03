Futura exibe documentário com Nobel da Paz

Por obra da divulgação dos nomes dos ganhadores do Nobel da Paz, o Canal Futura vai exibir hoje, às 22h, o documentário As Damas de Ferro da Libéria, que mostra os desafios do primeiro ano de governo da presidente do país, Ellen Johnson Sirleaf.

Primeira mulher na história a ser livremente eleita chefe de estado em um país africano, Sirleaf recebeu nesta sexta o Prêmio Nobel da Paz – juntamente com a compatriota Leymah Gbowee e com a ativista iemenita Tawakkul Karman – nomeadas por seu trabalho em favor dos direitos das mulheres.

O filme faz parte do projeto “Por que Democracia?”, evento multimídia que envolveu, em 2007, mais de 35 empresas de radiodifusão em 300 países para debater a democracia no mundo. O Canal Futura foi o único participante brasileiro. O documentário será reexibido amanhã, às 16h30, e no domingo, às 18 horas.