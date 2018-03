Furacão Frenéticas

Na nova temporada, que deve estrear com a nova grade da Globo, em abril, o Por Toda A Minha Vida passará a contar também a história de fenômenos da música – não necessariamente de cantores e cantoras já mortos, como vinha acontecendo até agora.

Sucesso nos anos 70 e ícone da era disco nacional, o sexteto vocal feminino As Frenéticas será o primeiro a ter sua trajetória reconstruída pelo programa. A data de exibição, no entanto, ainda não está definida. O diretor Ricardo Waddington já tem no estoque os programas dedicados aos cantores e compositores Cartola e Adoniran – estes sim, já falecidos.