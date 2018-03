Final de 'BBB 10' bate recorde de votação

Marcelo Dourado recebe a notícia de que é o vencedor do programa. Crédito: Reprodução

Com 60% dos 154.878.460 de votos – recorde mundial de votação em reality shows -, o lutador de vale-tudo gaúcho Marcelo Dourado, de 37 anos, venceu ontem a décima edição do Big Brother Brasil, da Globo, e levou para casa o maior prêmio já pago na TV brasileira: R$ 1,5 milhão. “Minhas derrotas, eu perco para ganhar”, disse o vencedor assim que saiu da casa, referindo-se a sua primeira passagem pelo programa, em 2004. Para se ter ideia do aumento da votação, a final do BBB 9, no ano passado,obteve pouco mais de 44 milhões de votos.

Segunda colocada com 29% dos votos, a dentista de São José dos Campos (SP) Fernanda Cardoso, de 28 anos, ganhou R$ 150 mil. Já o personal trainer carioca Carlos Parga, o Cadu, de 24, recebeu R$ 50 mil pelo terceiro lugar (11%).

Edição comemorativa ao décimo programa da série, o BBB 10 inovou ao convidar dois ex-BBBs para fazer parte da casa e concorrer ao prêmio final. Além de Dourado, oitavo eliminado do BBB 4, em 2004, a ex-miss Brasil Joseane Oliveira, do BBB 3, integrou a atração. A escolha de homossexuais assumidos – a jornalista Angélica, o drag queen Dicésar e o estudante Serginho – também foi uma surpresa e configurou esta como a “mais colorida” de todas as edições, o “BBB da diversidade”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A grande sacada desta vez, entretanto, foi a aposta da direção do programa em redes sociais da internet. Quatro dos “brothers” já eram famosos em blogs, no Twitter e no YouTube e, a cada formação de paredão ou dia de eliminação, era no microblog que os debates mais interessantes e divertidos aconteciam. A manifestação dos internautas foi tamanha que, no dia da eliminação da publicitária Tessália, a famosa @twittess, o nome da participante ficou por duas vezes entre os trending topics do Twitter, ranking que reúne os termos mais citados no microblog.

Ontem, durante a final do programa e graças a uma campanha encabeçada pela torcida do lutador, os termos #dourado e #douradofacts também figuraram no trending topics, desbancando a série Lost, cujo nono episódio estava sendo exibido nos Estados Unidos.