Fernando Meirelles lança duas séries na TV paga

Por Alline Dauroiz

Cabeça da produtora O2 – responsável pelos filmes Cidade de Deus e Ensaio Sobre a Cegueira e pela série Som & Fúria, da Globo – o cineasta Fernando Meirelles já tem dois novos formatos para o segundo semestre na TV paga, anunciados hoje no lançamento da nova grade dos canais Fox.

Em Contos de Edgar, série de suspense e mistério que faz uma releitura dramatizada da obra de Edgar Allan Poe e está prevista para outubro ou novembro, Meirelles atua como produtor executivo. A ideia foi levada à Fox pela O2, deve contar com elenco rotativo e convidados de peso e vai ao ar pelo canal FX, voltado a um público mais adulto.

Outro projeto que envolve Meirelles é a série para o canal NatGeo 360 (mesmo nome de um longa que o diretor deve lançar em breve), que vai mostrar, em cinco episódios, temas polêmicos sob diferentes pontos de vista. Segundo Meirelles, será uma mistura de jornalismo e reality show.

Mais Brasil no cabo

No evento, o novo diretor de Programação da Fox, Paulo Franco (que já passou pela Record e SBT), também anunciu a criação da série Se Eu Fosse Você, inspirada nos filmes de Daniel Filho. A parceria foi fechada na última quinta-feira, com a produtora Total Films e e 20th Century Fox, e ainda não tem elenco definido.

Franco também falou da criação da faixa Fox Life Retrô, no canal Fox Life, que vai reprisar “os maiores sucessos da TV aberta no Brasil, que não sejam da Globo”. A primeiroa produção na mira é a novela Bela, a Feia, que foi ao ar na Record em 2009/2010, e o grupo já está em contato com SBT e Band para novas parcerias. AInda no Fox Life,a série Man vs. Food também vai ganhar versão nacional.

Entre os programas A Vida de Rafinha Bastos (no canal FX) e Programa da Palmirinha, nova atração culinária de Palmirinha Onofre no BemSimples, a Fox anunciou mais dez produções nacionais, todos com estreia prevista para o segundo semestre. Para o Netgeo, o grupo terá: o programa de adestramento de animais com o Dr. Pet, Alexandre Rossi; a série em comemoração aos 20 anos de carreira do documentarista de natureza Lawrence Wahba; o programa com os lutadores gêmeos de MMA Minotauro e Minotouro, sobre artes marciais em diferentes países; a série Aquanautas, com o casal de exploradores Tony e ana Paula Rangel viajando pela costa do Maranhão à Bahia;o programa dos cientistas do Ciência em Show (Daniel, Gerson e Wilson); a série sobre aventuras na natureza, com Richard Rasmunssen.

Segundo Franco, nem com todo o investimento em produção nacional previsto para 2012, o canal atingiorá 100% da cota previstas pela nova lei da TV paga (PL 12.485/11), que deve entrar em vigor em julho. “Dependendo do que ficar regulamentado efetivamente com a Lei, vamos atingir apenas metade da cota prevista”, acredita o diretor.