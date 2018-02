Estreia de Vale Tudo chega aos trending topics do Twitter

Para o telespectador que se acostumou a ver imagens panorâmicas, paisagens internacionais, muito luxo e glamour no primeiro capítulo das novelas das 8, é um choque assistir à estreia de Vale Tudo, trama que reestreou nesta madrugada no Viva. Logo na primeira cena, Rubinho (Daniel Filho), então marido de Raquel (Regina Duarte), chega em casa, no escuro, e logo se desenrola uma baita DR, com direito a tapa na cara da mocinha.

Levada ao ar no ingrato horário da 0h15, a trama agradou à audiência que, conectada no Twitter, levou as ashtags #ValeTudo, #Regina Duarte e #Heleninha (relembrando a personagem alcoolatra de Renata Sorrah) ao topo da lista dos assuntos mais comentados do microblog, o Trending Topics Brasil.

Tamanho burburinho na web aguçou a curiosidade de estrangeiros que, em meio a comentários cena a cena da novela, queriam saber o que era, afinal, essa tal Vale Tudo. O capítulo do dia também é reprisado de segunda a sexta, às 12 horas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as cenas mais comentadas estão a que Raquel diz que costurou um bolso na calcinha para levar dineiro ao Rio e a cena de Heleninha Roitman saindo da clínica de reabilitação.