Estreia de ‘Insensato Coração’ registra 36 pontos de média

Por Thaís Pinheiro

Depois de ver Passione fechar seu ciclo com 52 pontos de média, Insensato Coração estreou, ontem, com 36 pontos de média e 59% de share (participação no número de televisores ligados). A nova trama das 9, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, registrou um ponto a menos que a estreia de sua antecessora.

No primeiro capítulo, o destaque ficou para o vilão Léo (Gabriel Braga Nunes, substituindo Fábio Assunção) e sua difícil relação familiar. Já o irmão bonzinho, Pedro (Eriberto Leão), prestes a se casar, teve o seu primeiro encontro, e beijo, com Marina (Paola Oliveira, no lugar de Ana Paula Arósio) momentos depois de salvar todos que estavam a bordo do avião que foi sequestrado por Jonas (Tuca Andrada).