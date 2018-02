Estreia de A Fazenda 3 supera debate da Globo em ibope

Com um elenco formado por mulher fruta, drag queen, sarados e outras celebridades B, a terceira edição de A Fazenda, da Record, bateu recorde de audiência ontem, com 20 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo, superando a audiência do debate realizado pela Globo com os candidatos a governador do Estado, que registrou 17 pontos, no horário de confronto. Em São Paulo, a audiência total do debate foi de 18 pontos.

O ibope de A Fazenda 3 foi o maior de todas as estreias do reality: A Fazenda 1 estreou com 16 pontos e a edição seguinte marcou 18.

Entre as mudanças dessa edição do reality show rural estão, além do prêmio dobrado, de R$ 2 milhões, o fato de o confinamento ter começado um dia antes da estreia da atração. O dia de “roça”, quando um participante deixa a fazenda, também mudou: passou de domingo para quinta-feira (dia em que A Fazenda vai concorrer diretamente com o dia de eliminação do Hipertensão, reality show da Globo).