Equipe de 'Morde & Assopra' grava no interior de SP

Por Thaís Pinheiro

As gravações de Morde & Assopra, próxima novela das 7, começaram no Japão, mas é em Preciosa, cidade fictíca, que a história vai se desenrolar. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados em Vera Cruz, município próximo a Marília, interior de São Paulo, que abriga o cafezal de Abner (Marcos Pasquim) e onde Júlia (Adriana Esteves) vai tentar procurar fósseis de dinossauros.

O Estado acompanhou um dia de gravações da trama de Walcyr Carrasco, que tem direção geral de Rogério Gomes, o Papinha, e que movimentou a vida da pequena cidade de 10,5 mil habitantes.

Nos bastidores, muitos atores, como Vanessa Giácomo, Ana Rosa, André Bankoff, ainda aguardavam para gravar suas primeiras cenas na trama. Outros, como Pasquim e Adriana, já estavam gravando há algum tempo. Aqueles que fazem parte da família de Abner, inclusive, participaram de um workshop, em outubro do ano passado, para conhecer um pouco das plantações de café e também para conversar com as pessoas da região, o que ajuda na composição dos personagens.

Acima, Júlia e Abner têm o primeiro de muitos encontros, e embates também. A paleontóloga quer convencer o fazendeiro a deixá-la fazer escavações em seu terreno, ou seja, o par romântico da novela vai ter momentos de amor e ódio.