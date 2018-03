Elenco de 'Glee' anuncia turnê nos EUA e Canadá

Por Thaís Pinheiro





A segunda temporada de Glee estreia amanhã aqui no Brasil e os fãs da série nos Estados Unidos e no Canadá receberam uma ótima notícia hoje. O elenco da premiada série vai sair em turnê por estes dois países entre maio e junho deste ano. Segundo informações do site Just Jared, Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Chris Colfer, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Mark Salling, Dianna Agron, Naya Rivera, Heather Morris, Harry Shum Jr., Chord Overstreet e Darren Criss fazem parte do espetáculo.

Ryan Murphy, criador de Glee, disse que ele e o elenco ficaram “tão comovidos com o amor e o entusiasmo dos nossos fãs em shows no ano passado, que nós sabíamos que tínhamos de fazer novamente”.

Abaixo, a lista das cidades que vão receber a trupe de Glee:

21 de maio – Las Vegas, NV – Mandalay Bay Event Center

22 de maio – Sacramento, CA – Arco Arena

24 de maio – San Jose, CA – HP Pavilion

27 de maio – Anaheim, CA – Honda Center

28 de maio – Los Angeles, CA – Staples Center

29 de maio – San Diego, CA – Valley View Casino Center

1º de junho – Minneapolis, MN – Target Center

2 de junho – Indianapolis, IN – Conseco Fieldhouse

3 de junho – Chicago, IL – Allstate Arena

6 de junho – Boston, MA – TD Garden

8 de junho – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

11 de junho – Toronto, Canada – Air Canada Centre

13 de junho – Detroit, MI – Palace of Auburn Hills

14 de junho – Cleveland, OH – Quicken Loans Arena

16 de junho – East Rutherford, NJ – Izod Center

18 de junho – Uniondale, NY – Nassau Colliseum

