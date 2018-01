É coisa nossa? Não, da web.

Se engana quem pensa que os vídeos da Record que mais bombam na web são os da Fazenda. Atende por Wagner Montes – sim, o ex-jurado do Silvio Santos, marido da Sônia Lima, que mancava ao ao som do ” É coisa nossa ” no SBT – é o maior sucesso da emissora no portal de vídeos You Tube. Wagner, que comanda o Balanço Geral, uma espécie de Cidade Alerta no Rio, faz o que quer no ar. Já perdeu um dente no programa, conversou com o chão, deu aulas de linchamento, esculhambou o ex-chefe e, na semana passada, quebrou o cenário da atração. Tudo devidamente gravado e com vida longa – ou não – na internet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.