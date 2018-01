Está aberta, novamente, a temporada : O que fazer com Daniella Cicarelli na Band? Com contrato até o final do ano, a bela voltou a ficar sem função na emissora, uma vez que a segunda edição de seu programa, o Zero Bala, foi engavetada. Coisa para depois da Copa da África ou para o verão de 2011 ou para o dia de São Nunca.

