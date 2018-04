Dr. Carter contra os alienígenas

O doutor John Carter, de E.R. (Plantão Médico), está de volta às séries com Falling Skies, que tem produção de Steven Spielberg e estreia na TNT americana em junho. Após o lançamento por lá, a atração será exibida na TNT de diferentes países, incluindo o Brasil.

Após anos sem exibir séries – todas as atrações do gênero foram para o canal Space, também do grupo Turner -, a TNT deve transmitir a temporada completa do novo título.

Em Falling Skies, Wyle é Tom Mason, um professor de história de Boston na série que segue a linha de The Walking Dead e V, sobre um grupo de sobreviventes em território hostil. Desta vez, no entanto, a ameaça não são os mortos-vivos, mas, sim, os alienígenas. A série tem início após uma imensa invasão extraterrestre que deixou parte do planeta devastada. Seis meses depois da invasão, os sobreviventes começam uma fuga para fora das grandes cidades, para planejar uma reação.

Ainda fazem parte do elenco a atriz Moon Bloodgood (de O Exterminador do Futuro: A Salvação), Will Patton (Armageddon), Drew Roy (Greek), Sarah Carter (Shark), entre outros.