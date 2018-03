Diretor nacional de jornalismo do SBT deixa o cargo

O jornalismo do SBT vai passar, novamente, por mudanças: Luiz Gonzaga Mineiro deixou na manhã de hoje a direção nacional de jornalismo da emissora. “Estou saindo por motivos estritamente pessoais: preciso resolver questões familiares, passar mais tempo com min ha família. Garanto que não houve nenhum problema com o SBT, que minha relação com a emissora sempre foi muito tranquila, uma relação afetiva, de amizade”, explicou o jornalista ao caderno de TV do Estadão.

O ex-diretor também negou qualquer problema com o âncora Carlos Nascimento, desmentindo boatos publicados na web. “Nascimento é meu amigo e parceiro inquestionável de trabalho. Não tive nenhuma discussão com ele.”

Mineiro havia assumido o cargo em junho do ano passado e, agora, participava de um projeto de um novo telejornal e reformulação nos telejornais que estão no ar, projeto este que continua, segundo Mineiro. De acordo com a Assessoria de Imprensa do SBT, a emissora ainda está analisando um nome para substituí-lo. MIneiro pretende agora trabalhar em projetos menores, de consultoria. “Quero coisas que demandem menos tempo,” disse.

Por enquanto, quem responde pelo cargo de Mineiro é o chefe de Redação Marcos Cripa.