'Desperate Housewives' estreia na Sony sem legendas

Para evitar pirataria e não matar os fãs de suspense, o Canal Sony decidiu antecipar as estreias de algumas de suas séries e diminuir o intervalo entre a exibição das atrações nos Estados Unidos e no Brasil. Estratégia louvável, mas sujeita a falhas técnicas como a que ocorreu ontem, na exibição do capítulo que abriu a 7.ª temporada de Desperate Housewives. O episódio foi ao ar às 22 horas sem legendas. O erro só foi corrigido na reprise da série na madrugada. A Sony estreou o novo ano de Desperate apenas duas semanas após a exibição do capítulo nos EUA.

O canal, por meio de nota oficial que acaba de chegar à redação do Estado promete reexibir o episódio. Segue a nota, na íntegra, abaixo:

“O Sony Entertainment Television pede a todos os seus telespectadores as mais sinceras desculpas pelos problemas de legendagem apresentados ontem, quarta-feira, dia 6 de outubro, durante a exibição do episódio de estreia da nova temporada de Desperate Housewives. Sabemos da frustração que isto causa no público e, por esse motivo, o departamento de operações do canal está implementando ações imediatas para corrigir as falhas existentes e prevenir qualquer outro inconveniente futuro. Vamos realizar algumas mudanças na programação do próximo domingo, dia 10, para oferecer novos horários de retransmissão do primeiro episódio de Desperate Housewives: às 12h, às 17h e às 22h.

Queremos trazer a público que as falhas apresentadas em nossa programação obedecem à assimilação de um novo sistema de transferência de arquivos de programação, que assumimos temporariamente visando conversão de nosso sinal em qualidade de alta resolução. Além disso, no compromisso de oferecer aos telespectadores as melhores séries com apenas uma semana de diferença da estreia nos Estados Unidos, contamos com um período de conversão muito curto, o que implica assumir certos riscos operacionais. Providências serão tomadas e as falhas serão corrigidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agradecemos sua compreensão e fidelidade, e convidamos a continuar desfrutando das melhores séries através do nosso sinal.”