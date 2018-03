Despedida de Ronaldo faz a festa do ibope na TV

Por Alline Dauroiz e Thaís Pinheiro

O anúncio de aposentadoria de Ronaldo, o Fenômeno, dominou a TV aberta no começo da tarde de segunda, e, apesar da tristeza do protagonista, fez a festa do ibope das principais emissoras.

Dados consolidadosprévi do Ibope na Grande São Paulo dão conta de que, das 12h59 a 1h40, período que durou a coletiva de imprensa de Ronaldo, a Globo liderou a audiência com 16 pontos de média, num horário em que a emissora costuma marcar entre 10 e 13 pontos. Para isso, o Globo Esporte foi esticado em 10 minutos e passou o bastão para o Jornal Hoje na surdina: Tiago Leifert apenas sussurou ao público que o Globo Esporte estava acabando e que a coletiva poderia ser vista no Jornal Hoje, que entrou no ar sem vinheta para que o telespectador não mudasse de canal.

Ainda na Grande São Paulo, Record, que exibiu a coletiva na íntegra, empatou com o SBT, que não transmitiu opronunciamento do Fenômeno, para exibir Chaves e Chapolin: ambas registraram 5 pontos de média no horário.

Em terceiro lugar ficou a Band, que exibiu a transmissão na íntegra em seu SP Acontece, com 4 pontos. Em quinto veio a RedeTV!, que marcou média de 1 ponto no horário.

* Dados consolidados atualizados às 16h do dia 11/2.