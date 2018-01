Depois do tiroteio…

A segunda temporada de A Lei e o Crime, série da Record, corre o risco de ficar bem desfalcada neste ano. Grande parte de seu elenco (pelo menos o time principal), está escalado para Ribeirão do Tempo, novela de Marcílio Moraes que teve a estreia adiada para março. Além disso, Caio Junqueira, Ângelo Paes Leme, Heitor Martinez e Aline Borges não sabem qual será o destino de seus personagens no seriado, já que as duas produções vão se cruzar.

É com esse visual que Ângelo Paes Leme aparecerá em Ribeirão do Tempo. Tito, seu personagem, tem bom caráter e é leal. Ele será noivo Karina (Juliana Baroni) e dono da Radical Livre, empresa de turismo de aventura.