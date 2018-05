Datena estreia na Record e eleva ibope da emissora em quase 70%

Saudade do mundo-cão do Cidade Alerta? Pois o jornalístico – marca registrada do gênero que estreou na Record em 1995 e estava fora do ar desde 2005 – voltou a ser exibido no fim da tarde de hoje sob a batuta de José Luiz Datena, que logo elevou a audiência do horário em cerca de 67%.

Segundo a prévia do Ibope na Grande São Paulo, o jornalístico, exibido das 17h às 19h25 , registrou 10 pontos de média, pico de 16 pontos e ficou em 2.º, atrás da Globo (20 pontos). No horário, a Record costumava exibir a série Todo Mundo Odeia o Chris, que dava média de 6 pontos.

Já o Brasil Urgente, da Band, que com Datena registrava média de 6 pontos, no confronto direto com o Cidade Alerta marcou hoje parcos 2 pontos, segundo a prévia do Ibope, e amargou o 4º lugar em audiência, atrás do SBT (6 pontos). O programa agora é ancorado por Luciano Faccioli.

Datena, que deixou a Band na última quarta-feira e assinou com a Record por um período de 5 anos, iria tirar férias de um mês, mas decidiu não descansar sua imagem na TV. Assim, tirando a redação da Record ao fundo e frases de impacto para o horário da tarde nas reportagens (como “ele praticou sexo oral na criança”), mal dava para notar as diferenças entre o Datena da semana passada, no Brasil Urgente, com o Datena do Cidade Alerta. Até o comandante Hamilton, fiel escudeiro do apresentador, estava lá do alto de seu helicóptero, voando sob o logo da Record.