Danilo Gentili lança programa solo, sem Cuatro Cabezas

Como condição para renovar seu contrato com a Band, o CQC Danilo Gentili exigiu, no fim do ano passado, um programa solo na emissora e, só agora, começa a formatar seu talk-show – que não é um formato da prateleira da Cuatro Cabezas, a produtora de CQC, A Liga e O Formigueiro.

“Estamos ‘criando’ coisas, mas você sabe como gente de TV cria, né? Assistindo a outros canais e copiando”, brinca Gentili. “Se depender de mim, o programa não será nada mais do que o tradicional late night. Não quero inventar a roda, só colocá-la pra rodar da melhor forma possível.

Em fevereiro, o canal chegou a cogitar uma parceria com a produtora argentina para um programa com Gentili, que estrearia depois da Copa. Agora, com previsão de estreia para depois do carnaval, o programa do humorista deve gravar seu piloto em novembro.