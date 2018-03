Daniela Albuquerque comete mais gafes na RedeTV!

Por Thaís Pinheiro

Os dias da primeira-dama da RedeTV!, Daniela Albuquerque, não estão sendo fáceis. Depois de ter entrado para o Top 5 do CQC por não conseguir falar a palavra “octógono”, a apresentadora cometeu nova gafe no Manhã Maior, nesta sexta.

A pauta do dia era sobre brigas de trânsito e Regina Volpato, que estreou ontem na apresentação do programa, deu a deixa para a colega. “Dani, a gente tem algumas ligações, não é isso?”. Daniela, animada, logo chama por quem estaria na linha. “Quem está falando com a gente agora? Alô?!”, disse. As ligações a qual Regina se referia eram gravações de chamadas para a PM, envolvendo brigas de trânsito. Ops. A cena acontece a partir dos 10 minutos, no vídeo abaixo.

Obs.: Antes disso, aos 4’40”, Daniela chamou o capitão da PM de “comandante”. E foi rapidamente corrigida por Regina. Tensão no ar.