CQC e Silvio Santos

As grandes estrelas do Troféu Imprensa, premiação realizada pelo SBT gravada ontem, foram o CQC, da Band e o ator Cauã Reymond, da Globo.

Marcelo Tas, Rafael Cortez e Felipe Andreoli foram buscar um troféu do ano passado e fizeram a festa ao lado de Silvio Santos. O trio do CQC queria saber se o apresentador realmente usava peruca, e chegou a ser convidado pelo dono do baú para vir trabalhar no SBT.

Cauã Reymond, que veio buscar um troféu de melhor ator, de anos anteriores, se mostrou nervoso ao ter que explicar a Silvio Santos quem era a atriz Grazi Massafera, sua mulher.

Silvio garantiu boas risadas ao lado de Hebe, que também foi à premiação. “Como você está bonito!”, falava a apresentadora. “É a plástica!”, respondeu Silvio. “Logo, logo você vai entrar para fazer programa de cadeira de rodas!”, falou Silvio, as gargalhadas, à apresentadora.

Durante a gravação, o dono do SBT ainda fez piada do assalto em sua casa, no Morumbi. “O ladrão queria saber onde estava cofre, como é que o homem do baú não tinha um cofre em casa?”, brincou Silvio.

Além de Cauã, a Globo também liberou a atriz Cássia Kiss e o casseta Hubert para ir ao Troféu Imprensa.