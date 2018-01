Confirmado: Ugly Betty é cancelada

E não teve jeito. Mesmo após a mudança de seu dia de exibição nos EUA, a fim de melhorar a audiência, Ugly Betty foi realmente cancelada. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira pela ABC. A série atualmente está na 4ª temporada , que estreia no Brasil, no próxima dia 4, na Sony.

Durante as últimas semanas, a notícia do cancelamento circulou com força entre a imprensa americana. Apesar da produção ter voltado a acertar neste ano, a audiência da trama não satisfazia a cúpula da ABC. Pelo menos os roteiristas da série terão tempo de bolar um final honesto para os fãs: a temporada final terá 20 episódios, dois a menos do que o planejado. Na semana passada, foi ao ar nos Estados Unidos o 12º episódio do 4ºano.

Adaptação da novela colombiana Yo Soy Betty La Fea, Ugly Betty ganhou na TV americana uma versão mais fashionista, com jeitão de O Diabo Veste Prada (a história acontecia dentro de uma revista de moda, a Mode). Produzida por Salma Hayek, sua estreia em 2006 foi muito elogiada pela critica. Em 2007, a protagonista America Ferrera ganhou o Globo de Ouro e o Emmy de melhor atriz de série cômica. No mesmo ano, Ugly Betty levou o Globo de Ouro de melhor série de comédia ou musical.