Veja quais são as novidades da Sony para fevereiro

Para aqueles que acompanham seriados americanos, o começo de fevereiro será um desbunde. A partir da semana que vem, a Sony terá em sua programação a estreia de novas séries, além de outras já conhecidas. Confira quais são:

3 de Fevereiro/ quarta-feira

21h. Ugly Betty (estreia da 4ª temporada)

4 de Fevereiro/ quinta-feira

21h. Accidentally On Purpose (estreia da 1ª temporada)

21h30. Cougar Town (estreia da 1ª temporada)

22h. 30 Rock (estreia da 4ª temporada)

22h30. Community (estreia Sn 1)

6 de Fevereiro/ sábado

13h. Top Chef (estreia da 4ª temporada)

14h. America’s Got Talent (estreia da 3ª temporada)

Dentre as novidades, vale a pena ficar de olho nas comédias de quinta-feira. Cougar Town traz o retorno de Courteney Cox às comédias. Ela interpreta a mãe de um adolescente que, recém-divorciada, começa a se interessar por garotos mais novos. O papel rendeu à eterna Monica, de Friends, uma indicação como melhor atriz cômica no último Globo de Ouro. Quem assina o programa é Bill Lawrence, criador de Scrubs.

Já em Community, que mostra a vida de um grupo de alunos desajustados de uma faculdade comunitária, o destaque fica por conta da presença de Chevy Chase – mas quem rouba a cena é Joel McHale, âncora do programa de entretenimento The Soup, do E!.