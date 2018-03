O ator Michel Melamed e diretor Luiz Fernando Carvalho vão retomar a parceria que levou ao ar a minissérie Capitul, no ano passado. Os dois escrevem juntos a comédia Afinal, o que querem as mulheres?, prevista para estrear na Globo no segundo semestre.

As filmagens devem começar em abril. Melamed também atuará no seriado, que conta a história de um estudante de pós-graduação em Psicologia que faz uma pesquisa sobre a alma feminina.