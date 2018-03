Coisas de "seu Neyla"

Na melhor das boas intenções, o ator Ney Latorraca levou cópias impressas de seu currículo resumido para distribuir aos jornalistas que acompanharam, ontem no Projac, a gravação do seriado SOS Emergência, da Globo. “‘É que sai tanta coisa errada ao meu respeito, que resolvi facilitar as coisas”, disse.

Uma das tais coisas erradas que falam sobre o ator já começa pelo nome. “Me chamam até de seu Neyla”, desabafou, em tom bem humorado.

Escrito por Marcius Melhen e dirigido por Mauro Mendonça Filho, o programa fala das relações inusitadas na rotina de um hospital. Estão ainda no elenco Marisa Orth e Maria Clara Gueiros. Estreia no dia 4 de abril depois do Fantástico.