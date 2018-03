CNN lança 6º concurso universitário de jornalismo

A CNN lançou hoje, em um evento na cidade de São Paulo, a 6ª edição de seu concurso universitário de jornalismo. O tema deste ano é “minha cidade, minha vida”.

As reportagens televisivas podem ser postadas no YouTube ou no Vimeo, após se realizar um cadastro no site www.concursocnn.com.br. O vencedor irá conhecer os estúdios do canal em Atlanta, Estados Unidos, além de ter sua matéria exibida na CNN Internacional.

O concurso tem uma novidade interessante desta vez: a universidade de jornalismo que tiver mais trabalhos inscritos comprovados irá receber um kit de reportagem, com equipamentos que custam cerca de R$ 12 mil ao todo.

Abaixo, o vídeo da reportagem vencedora de 2009.