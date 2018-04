Clô (Irene Ravache) agora está realizada.

A emergente de Passione chega ao programa de Ana Maria Braga para falar do sucesso da campanha Musa Reciclô, que estimula a reciclagem.

No café da manhã com a loira, Clô mal se contém, ao ser perguntada sobre o vestido que usa. Ué, a criação é dela mesma!

Vai ao ar segundona, na novela das 9 da Globo.