Clara fica em mesma cela de Valentina antes de fugir da prisão

Globo divulga sequência de fotos das cenas em que Clara (Mariana Ximenes) chega ao presídio, depois de ser desmascarada por Totó (Tony Ramos) e Diogo (Daniel Boaventura). Na cadeia, a vilã tem outra surpresa desagradável: ficará na mesma cela em que a avó, a “velha porca” Valentina (Daisy Lúcidi), com quem logo arruma confusão. As cenas estão previstas para os capítulos de hoje e amanhã. Na quarta e na quinta-feira, estão previstas as cenas em que Clara consegue fugir.

